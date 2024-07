Unesco entscheidet über Residenzensemble Schwerin als Weltkulturerbe

Schwerin: Das Unesco-Welterbekomitee will heute über die Aufnahme des „Residenzensemble Schwerin“ in die Weltkulturerbeliste entscheiden. Zu dem Ensemble gehören 37 Gebäude, Plätze und Gärten. Es entstand überwiegend im 19. Jahrhundert und ist laut Welterbe-Bewerbung ein herausragendes Beispiel für das letzte Aufblühen der Hofkultur im 19. Jahrhundert. Gestern hatte das Komittee bereits die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in Ostsachsen als Welterbestätte ausgezeichnet. Das fehlende "d" im Namen "Brüdergemeine" ist der Sprache der Zeit geschuldet.

