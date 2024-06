Uneinigkeit beim Ukraine-Friedensgipfel: Nicht alle stimmen Erklärung zu

Obbürgen: In der Schweiz ist der Ukraine-Friedensgipfel im Zeichen der Uneinigkeit zu Ende gegangen. Die Abschlusserklärung wurde nur von 80 der 93 Teilnehmerstaaten unterschrieben. Mächtige Länder wie Brasilien, Indien, Südafrika und Saudi-Arabien scherten aus. In dem nur gut zweiseitigen Dokument wird unter anderem die Drohung mit Atomwaffen verurteilt, die Rückkehr von nach Russland verschleppten Kindern gefordert und ungehinderte Getreideexporte aus der Ukraine verlangt. Der ukrainische Präsident Selenskyj lobte, dass bei dem Treffen "erste Schritte in Richtung Frieden" unternommen worden seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2024 01:00 Uhr