Unbekannte verteilen offenbar absichtlich Ölfilm auf Bundesstraße

Lenggries: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben Unbekannte offenbar mit Absicht Öl auf der Bundesstraße 307 verteilt. Laut Polizei wurde der Ölfilm gestern Abend am Sylvensteinspeicher zwischen dem Damm und der Faller Brücke entdeckt. Die Strecke wird von Motorradfahrern gerne befahren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise. Weil schwere Unfälle die Folge sein könnten, wurde in Bad Tölz eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 19:00 Uhr