UN-Zukunftsgipfel in New York beginnt

New York: Ab heute treffen sich beim UN-Zukunftsgipfel zahlreiche Staats- und Regierungsvertreter aus aller Welt, um über die drängendsten Themen des 21. Jahrhunderts zu diskutieren. Bei dem zweitägigen Gipfel tauschen sich die Delegierten über Frieden und Sicherheit sowie die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele aus. Für die Bundesregierung nimmt Bundeskanzler Scholz teil. Morgen soll in New York ein Zukunftspakt verabschiedet werden. Das Papier wird unter der Leitung Deutschlands und Namibias verhandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 10:00 Uhr