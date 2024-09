UN-Zukunftsgipfel beginnt heute in New York

New York: Beim so genannten Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen hat Russland die Verabschiedung des unter deutscher Führung ausgearbeiteten UN-Reformplans durch alle 193 Staaten zunächst blockiert. Der stellvertretende russische Außenminister Werschinin beantragte eine zusätzliche Änderung des Textes. Anderenfalls werde Russland nicht zustimmen. Werschinin beklagte, dass den Ländern, die nicht zufrieden mit dem Abkommen seien, keine Möglichkeit für weitere Verhandlungen gegeben worden seien. Bei dem UN-Gipfel in New York diskutieren zahlreiche Staats- und Regierungsvertreter aus aller Welt über die drängendsten Themen des 21. Jahrhunderts. Es geht um Frieden und Sicherheit sowie die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Für die Bundesregierung nimmt Bundeskanzler Scholz teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 16:00 Uhr