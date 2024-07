UN werfen Israel "Hungerkampagne" gegen Palästinenser vor

Genf: UN-Experten werfen Israel eine "gezielte Hungerkampagne" gegen das palästinensische Volk vor. In einer Erklärung ist von einer Form genozidaler Gewalt die Rede. Demnach sind seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 34 Palästinenser an Unterernährung gestorben, die meisten von ihnen Kinder. Die israelische UN-Mission in Genf wies die Darstellung als Falschinformation und Hamas-Propaganda zurück. Seit Beginn der israelischen Militär-Offensive im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 38.000 Menschen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 18:00 Uhr