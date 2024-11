UN-Weltklimakonferenz beginnt in Baku

Baku: In Aserbaidschan beginnt heute die 29. UN-Weltklimakonferenz. Die rund 200 Teilnehmerstaaten werden darüber beraten, wie die Erderwärmung eingedämmt werden kann und wie ihre Folgen abgemildert werden können - etwa Hitzewellen, Stürme oder Überschwemmungen. Außerdem geht es um eine neue internationale Klimafinanzierung. Das bisherige Budget von 100 Milliarden US-Dollar im Jahr, mit dem die Industriestaaten den Klimaschutz in ärmeren Ländern unterstützen, läuft aus und muss neu verhandelt werden. Der Klimaforscher Mojib Latif hält Gipfel dieser Art für nicht zielführend. Nach 28 vorangegangenen Weltklimakonferenzen sei immer noch kein wirklicher Durchbruch erzielt worden, sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". Auch beim aktuellen Treffen würden nur Symptome der Krise kuriert anstatt zu handeln, so Latif.

