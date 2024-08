UN warnen vor wachsender Anschlagsgefahr durch afghanischen IS-Ableger

New York: Die Vereinten Nationen haben vor einer wachsenden Anschlagsgefahr in Europa durch den afghanischen Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gewarnt. Er stelle für Europa die größte von außen kommende terroristische Gefahr dar, sagte der Leiter des Anti-Terror-Büros der UNO vor dem Weltsicherheitsrat in New York. In Wien waren gestern wegen akuter, islamistischer Anschlagsgefahr Konzerte von Taylor Swift abgesagt worden. Ein 19jähriger Tatverdächtiger hat gestanden, dass er möglichst viele Menschen töten wollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 03:00 Uhr