UN warnen vor mehr Flüchtlingen durch Klimawandel

Baku: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnt vor immer mehr Fluchtbewegungen aus Regionen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Wenn nicht dringend mehr in Anpassung an den Klimawandel investiert werde, könnten die Menschen dort kaum bleiben, heißt es in einem Bericht des Flüchtlingshilfswerks, der auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan vorgestellt wurde. Klimaschocks würden immer häufiger und an immer mehr Orten auftreten, mahnte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi. Laut UNHCR mussten in den vergangenen zehn Jahren 220 Millionen Menschen wegen Wetter-Katastrophen zumindest zeitweise ihr Zuhause verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 08:00 Uhr