UN-Vertreter befürchten Gaza-Zustände im Libanon

Genf: Die Vereinten Nationen befürchten, dass die Menschen im Libanon das gleiche Schicksal treffen könnte wie jene im Gazastreifen. Auf beiden Kriegsschauplätzen würden dieselben militärischen Methoden angewendet, sagte ein Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros in Genf. Im Libanon sehe man die gleichen Muster wie zuvor in Gaza. Die Zerstörung sei jeweils unvorstellbar. Laut dem Sprecher sind im Libanon bereits eine Million Menschen auf der Flucht vor der Gewalt. Das wäre fast jede fünfte Einwohner. Seit dem vergangenen Monat hat Israel seinen Kampf gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon deutlich verschärft. Das Ziel ist es, sie militärisch so zu schwächen, dass sie den Norden Israels nicht mehr mit Raketen beschießen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 16:00 Uhr