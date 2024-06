UN-Sicherheitsrat unterstützt Plan für Waffenruhe im Gazastreifen

New York: Der UN-Sicherheitsrat unterstützt den Plan für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Eine entsprechende Resolution ist vom mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen angenommen worden. 14 Mitgliedsländer stimmten dafür, die Veto-Macht Russland enthielt sich. Der von US-Präsident Biden vorgestellte Plan sieht zuerst eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor, in der erste Geiseln der Hamas freigelassen werden sollen. Im Gegenzug würden Palästinenser freikommen, die in Israel inhaftiert sind. Danach würden die Kämpfe dauerhaft eingestellt und die verbliebenen Geiseln freigelassen. In einer letzten Phase soll der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 01:00 Uhr