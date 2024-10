UN-Sicherheitsrat kritisiert Beschuss von Blauhelmsoldaten

New York: Der Weltsicherheitsrat hat den Beschuss von Stellungen der UN-Friedenstruppen im Libanon kritisiert. UN-Friedenssoldaten und Einrichtungen der Vereinten Nationen dürften niemals Ziel von Angriffen werden, heißt es in einer Erklärung. Man rufe alle Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht zu achten. Das mächtigste UN-Gremium äußerte sich damit zum ersten Mal zu den eskalierenden Attacken zwischen Israel und dem Libanon. In den vergangenen Tagen waren die Blauhelmsoldaten bei den Kämpfen mehrmals unter Beschuss geraten. Mindestens vier von ihnen wurden dabei verletzt. Die UN-Mission Unifil überwacht das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon bereits seit Jahrzehnten. Daran sind mehr als 10.000 UN-Soldaten aus über 50 Ländern beteiligt, darunter auch die Bundeswehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 06:00 Uhr