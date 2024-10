UN-Sicherheitsrat beraumt Dringlichkeitssitzung zu Nahost an

New York: Angesichts der sich zuspitzenden Lage in Nahost hat der UN-Sicherheitsrat auf Betreiben Frankreichs und Israels eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Der israelische UN-Botschafter warf dem Iran vor, dieser versuche, Israel mit einem "Feuerring an sieben Fronten" zu zerstören. Frankreichs Präsident Macron kritisierte die iranischen Attacken und sagte, sein Land sei der Sicherheit Israels verpflichtet. Gleichzeitig appellierte Macron aber an Israel, seine Militäreinsätze so schnell wie möglich zu beenden. Auch US-Präsident Biden hob nach dem iranischen Raketenbeschuss die Unterstützung der USA für Israel hervor.

