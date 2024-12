UN-Sicherheitsrat berät über Lage in Syrien

New York: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad und dessen Flucht nach Moskau hält der UN-Sicherheitsrat heute eine Dringlichkeitssitzung ab. Russland, das Assad und dessen Familie Asyl gewährt, hatte die Sitzung beantragt. Auf den Straßen in Syriens Hauptstadt Damaskus herrscht seit dem Eroberungszug der islamistischen HTS-Miliz Freude, es werden aber auch Plünderungen und Zerstörungen aus Assads Residenz und der iranischen Botschaft gemeldet. Das Mullah-Regime in Teheran war einer der engsten Verbündeten Assads. Die HTS-Mililz verhängte bis heute Früh eine Ausgangssperre über Damaskus. Die Islamisten ordneten die Freilassung von zu Unrecht Gefangenen an und riefen geflüchtete Syrer auf, in ihre Heimat zurückzukehren.

