UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Lage im Libanon

New York: Nach der jüngsten Eskalation in Nahost befasst sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Libanon. Das teilte Slowenien mit, das den rotierenden Vorsitz im Sicherheitsrat innehat. Die israelische Armee setzte in der Nacht ihre Angriffe im Libanon offenbar fort: Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge wurde ein Lager südlich von Beirut angegriffen. Unterdessen bestätigte die Hisbollah-Miliz den Tod eines hochrangigen Kommandeurs - der Leiter der Raketeneinheit - bei einem israelischen Luftangriff. Zuvor hatte das israelische Militär verkündet, es habe sich um einen gezielten Angriff gehandelt, der auch weitere Kommandeure der Raketeneinheit getroffen habe. Insgesamt sind seit Beginn der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums fast 570 Menschen gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 04:00 Uhr