UN sehen Verantwortung für Angriff auf Kiewer Kinderklinik bei Moskau

Kiew: Für den verheerenden Angriff auf eine ukrainische Kinderklinik ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen höchstwahrscheinlich Russland verantwortlich. Die UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine verwies auf entsprechende Videoaufnahmen. Diese zeigten, dass das Kiewer Krankenhaus direkt von einem Marschflugkörper getroffen wurde, der in Russland gestartet war. Die Vereinten Nationen wiesen damit die Darstellung Moskaus zurück, eine ukrainische Abwehrrakete habe die Kinderklinik getroffen. Russland hatte die Ukraine gestern mit massiven Angriffen überzogen. Nach neuen Angaben aus Kiew ist die Zahl der Toten mittlerweile auf 38 gestiegen. Derweil ist der indische Premierminister Modi zu einem Besuch in Moskau eingetroffen. Dabei lobte er die Führungsqualitäten von Kremlchef Putin und nannte ihn einen "guten Freund". Indien ist ein wichtiger Abnehmer von Öl und Waffen aus Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 13:00 Uhr