UN-Mitglieder nehmen Reformpakt trotz russischer Ablehnung an

New York: Die UN-Vollversammlung hat trotz einer vorübergehenden russischen Blockade einen Grundsatzpakt zur Erneuerung der internationalen Ordnung angenommen. Der Präsident des größten UN-Gremiums, der Kameruner Yang, erklärte den unter deutscher Führung ausgehandelten UN-Zukunftspakt in New York für verabschiedet, obwohl Russland sich zu Beginn der Zeremonie von dem Papier distanziert hatte. In dem Pakt finden sich unter anderem Absichtserklärungen für eine Reform des UN-Sicherheitsrats und Forderungen nach einer Anpassung des internationalen Finanzsystems zugunsten des sogenannten Globalen Südens. Auch ein erstes Fundament für die weltweite Regulierung von Künstlicher Intelligenz soll damit gelegt werden. Außerdem wendet sich der Text gegen ein Wettrüsten im Weltraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 17:00 Uhr