UN melden weitere Kämpfe in Teilen Syriens

Genf: Die Vereinten Nationen melden auch eineinhalb Woche nach dem Sturz von Machthaber Assad noch Kämpfe in mehreren Teilen Syriens. Wie das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe mitgeteilt hat, erholt sich das Konfliktland dadurch deutlich schwerer. Die UN spricht von 44.000 Vertriebenen in Notunterkünften im Nordosten Syriens, deren humanitäre Lage katastrophal sei. Den meisten Einrichtungen fehle es an ausreichender Wasser- und Sanitärversorgung.

