UN melden 207 Tote durch Gang in Haiti

Port-au-Prince: Im karibischen Krisenstaat Haiti haben Bandenmitglieder bei einem Massaker 207 Menschen getötet. Das berichtet das Büro der Vereinten Nationen in Haiti. Grund für den Gewaltausbruch soll sein, dass der Sohn des Bandenchefs erkrankt und später gestorben ist. Der Bandenchef warf daraufhin Bewohnern des betroffenen Viertels vor, an der Erkrankung Schuld zu sein. Nach dem verheerenden Erdbeben 2010 und dem Mord an Präsident Moise 2021 versinkt Haiti im Chaos.

