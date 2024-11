UN-Klimagipfel wird verlängert

Baku: Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan geht in die Verlängerung. Das offizielle Ende wäre vor einer Stunde gewesen, aber es wird erwartet, dass sich die Beratungen auch übers Wochenende hinziehen werden. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock will länger in Baku bleiben, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen ist. Sie sagte, jetzt breche wie im Basketball die "Crunch Time" an. Hauptstreitpunkt sind die Klimahilfen für ärmere Staaten. Gastgeber Aserbaidschan hatte vorgeschlagen, dass ihnen die Industriestaaten bis 2035 jedes Jahr 250 Milliarden Us-Dollar zur Verfügung stellen. Klimaschützer sprachen von einem traurigen Witz. Der Deutschland-Chef von Greenpeace, Martin Kaiser, sagte wörtlich: "Ein Waldbrand kann nicht mit einem Gartenschlauch gelöscht werden."

