UN-Generalsekretär spricht von Zusammenbruch des Klimas in Echtzeit

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat zum Jahreswechsel zu mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen. Die vergangenen zehn Jahre seien die heißesten seit Beginn der Aufzeichnung gewesen - und damit eine Zitat: "Dekade der tödlichen Hitze", schrieb Guterres auf X. Die Welt erlebe den Zusammenbruch des Klimas in Echtzeit. Man habe keine Zeit zu verlieren. Nötig sei eine schnelle Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Insgesamt sei 2024 ein dunkles Jahr gewesen, fasste Guterres zusammen - geprägt von Krieg, Leid, Ungleichheit und eben weltweit steigenden Temperaturen. Auch in Deutschland war 2024 mit deutlichem Abstand das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung, das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 06:15 Uhr