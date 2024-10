UN-Generalsekretär Guterres kritisiert Vorgehen Israels gegen Blauhelmsoldaten

New York: Mit scharfen Worten hat UN-Generalsekretär Guterres auf das Vorgehen der israelischen Armee gegen Blauhelmsoldaten im Libanon reagiert. Er erklärte, das Personal der Beobachtermission Unifil und ihre Einrichtungen dürften niemals angegriffen werden. Und wörtlich: "Angriffe auf Friedenstruppen verstoßen gegen das Völkerrecht und können ein Kriegsverbrechen darstellen." Zugleich wies Guterres die Forderung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zurück, wonach die Blauhelmsoldaten aus dem Süd-Libanon abziehen sollen. Gestern Früh waren israelische Panzer in einen UN-Stützpunkt im Libanon eingedrungen. Zuvor hatte das israelische Militär wiederholt UN-Stellungen beschossen. Im Gazastreifen sind unterdessen nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörde mindestens 20 Menschen bei einem Angriff auf eine Notunterkunft getötet worden. Das israelische Militär teilte mit, es prüfe die Berichte. In Israel sind mehr als 60 Menschen in der Stadt Binjamina bei Raketenbeschuss durch die Hisbollah verletzt worden. Außerdem wurden auf einem Militärstützpunkt in der Nähe nach Angaben der israelischen Armee vier ihrer Soldaten getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 03:00 Uhr