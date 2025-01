UN-Generalsekretär Guterres hält in Davos Weltelite Standpauke

Davos: Deutliche Worte von UN-Generalsekretär Guterres: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos kritisierte all diejenigen, die einen Rückzieher beim Klimaschutz machen. Den Namen Trump erwähnte der UN-Generalsekretär in seiner Rede nicht. Aber er richtete sich direkt an – wie er sagte – eine „Reihe von Finanzinstituten, die jetzt Rückzieher beim Klimaschutz machen. Kurzsichtig, egoistisch und selbstzerstörerisch sei das, so Guterres. Wörtlich sagte er: Ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte und der Wissenschaft.

