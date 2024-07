UN-Generalsekretär Guterres fordert zusätzliche Unterstützung für Palestinenserhilfswerk

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat dazu aufgerufen, das Palästinenserhilfswerk UNRWA stärker zu unterstützen. Das Hilfswerk benötige mehr Geld, sagte Guterres bei einer Geberkonferenz in New York. Palästinensische Flüchtlinge verlören ohne die nötige Unterstützung und Finanzierung von UNRWA eine wesentliche Stütze und den letzten Hoffnungsschimmer für eine bessere Zukunft. Zudem brauche es erneut eine Waffenruhe. Auch müssten die Extremisten israelische Geiseln freilassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2024 01:00 Uhr