UN-Experten werfen israelischer Armee Angriffe auf Journalisten im Westjordanland vor

New York: Im Nahost-Konflikt haben Vertreter der UN Israels Armee Übergriffe auf Journalisten im besetzten Westjordanland vorgeworfen. Medienschaffende würden von Soldaten schikaniert und angegriffen, so zwei Sonderberichterstatterinnen der Vereinten Nationen. Sie werfen Israel vor, die Berichterstattung über mutmaßliche Kriegsverbrechen verhindern zu wollen. In dem Palästinensergebiet sind dem Bericht zufolge seit Oktober 29 Journalisten von israelischen Streitkräften festgenommen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 03:00 Uhr