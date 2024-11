UN-Ernährungsprogramm warnt vor Arbeitsverbot für UNWRA

Berlin: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, WFP, sieht sich nicht in der Lage, das UN-Palästinenserhilfswerk im Gazastreifen zu ersetzen. Der Direktor von WFP Deutschland, Frick, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man könne die wichtigen Funktionen des Palästinenserhilfswerks UNRWA nicht übernehmen. Dazu zählte Frick die Verwaltung von Notunterkünften, Schulen und Gesundheitszentren. Das UNRWA sei das Rückgrat der humanitären Hilfe in Gaza und sichere Schutz, Ernährung und medizinische Versorgung der Bevölkerung. Falle diese Hilfe weg, sei die letzte Rettungsleine für die Menschen gekappt. In der vergangenen Woche hat das israelische Parlament einem Gesetz zugestimmt, das es dem UNRWA verbietet, weiter auf israelischem Gebiet zu arbeiten. Das Verbot soll zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten.

