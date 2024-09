UN-Beobachtermission ruft Israel und Hisbollah zu Deeskalation auf

Beirut: Die UN-Beobachtermission Unifil hat Israel und die Hisbollah zu sofortiger Deeskalation aufgerufen. Eine Sprecherin sagte am Morgen, in den vergangenen zwölf Stunden seien die Feindseligkeiten intensiver geworden. Israel hat seit gestern Nachmittag nach eigenen Angaben zahlreiche Waffensysteme der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. So sollen unter anderem etwa hundert Raketenwerfer getroffen worden sein, die Israel zum Ziel gehabt hätten. Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge wurden dabei auch Dörfer getroffen. Die Hisbollah wiederum hat seit gestern Früh ebenfalls Ziele in Israel angegriffen. Seit der Explosion von Funkgeräten und Walkie-Talkies im Libanon haben sich die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah noch einmal erhöht. Der Anführer der Organisation, Nasrallah, machte in einer Fernsehansprache gestern Israel für die Explosionen verantwortlich und kündigte Vergeltung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 13:00 Uhr