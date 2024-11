UN beklagt viel Kinder unter den Opfern in Gaza

Genf: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel und die Terrormiliz Hamas. In einem heute veröffentlichten UN-Bericht heißt es, beide Kriegsparteien in Nahost hätten sich gravierender Verletzungen des Völkerrechts schuldig gemacht. Die meisten Opfer sind demnach Kinder. Nach nicht überprüfbaren Angaben der Hamas-Behörden wurden seit letztem Oktober mehr als 40.000 Kinder getötet. Der Bericht zeige auf, wie die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen die Hauptlast der Gewalt getragen habe, heißt es weiter. Kritisiert werden konkret die Zerstörung der zivilen Infrastruktur und die Massenvertreibungen. Auch bewaffnete palästinensische Gruppen hätten der Zivilbevölkerung in Gaza geschadet, so die UN.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 13:45 Uhr