Umweltverbände reichen Klage gegen Glyphosat-Zulassung in der EU ein

Brüssel: Mehrere Umweltverbände haben vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU eingereicht. In ihrer Begründung wiesen sie auf erhebliche Unsicherheiten und Wissenslücken mit Blick auf mögliche gesundheitsschädigende Wirkungen des Mittels hin. Die Umweltverbände werfen der EU-Kommission vor, bei der Bewertung des Pestizids kritische Studien systematisch ausgeschlossen und so ihre Unabhängigkeit verletzt zu haben. Brüssel hatte die Nutzung von Glyphosat Ende 2023 für zehn weitere Jahre erlaubt. Das Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Verbraucher- und Umweltorganisationen protestieren deshalb seit Jahren gegen den Einsatz des Wirkstoffs. Weltweit ist Glyphosat der am meisten verwendete Inhaltsstoff in Pestiziden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 09:00 Uhr