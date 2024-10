Umweltpreis für Moorforschung und Schnell-Ladesäule

Mainz: Bundespräsident Steinmeier hat den Deutschen Umweltpreis 2024 an die Moorforscherin Franziska Tanneberger und den Elektrotechnik-Ingenieur Thomas Speidel überreicht. Bei der Festveranstaltung in Mainz sagte Steinmeier, sie leisteten unersetzliche Beiträge, um dem Klimawandel und dem Verlust biologischer Vielfalt entgegenzutreten. Speidel habe eine Technik erfunden, wie man in zehn Minuten ein E-Auto aufladen könne. Das gehe auch an Orten, die kein ausgebautes Stromnetz für die Ladeinfrastruktur hätten. Die Moorforscherin Franziska Tanneberger habe nachgewiesen, wie bedeutend intakte Moore seien. Sie setze sich für die Wiedervernässung der Moore ein, die dann viel Kohlendioxid speichern können. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert.

