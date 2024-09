Umweltministerin Lemke legt Vorschläge für Hochwasserschutz vor

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke hat einen ersten Entwurf für das neue Hochwasserschutzgesetz fertiggestellt. Er liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Mit dem Gesetz will die Grünen-Politikerin den Bau von Überflutungspoldern und die Rückverlegung von Deichen beschleunigen und die Infrastruktur sicherer machen. Neue Brücken sollen beispielsweise mehr Abstand zur Wasseroberfläche haben als bisher. Lemke sagte dem Hauptstadtstudio, es brauche einen besseren, moderneren Hochwasserschutz, der sich an die veränderten Klimabedingungen anpasst. - In Hamburg wollen Fachleute heute über Extremwetter und seine Folgen sprechen. Dabei soll es um Frühwarnsysteme und bessere Vorhersagemöglichkeiten gehen - außerdem darum, wie Küsten bei steigendem Meeresspiegel effektiver geschützt werden können.

