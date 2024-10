Umweltexperten in Bayern zeigen sich besorgt über eingeschleppten Pilz aus Amerika

Berchtesgaden: Wissenschaftler und Naturschützer in Bayern und Österreich beschäftigt derzeit ein eingeschleppter Pilz aus Amerika. Diese Art bedroht demnach zunehmend die Latschenkiefer. Bei einem Befall mit dem Pilz bekommen die Pflanzen braune Nadelspitzen und sterben letztlich ab. 2022 hatten Experten diese sogenannte "Braunfleckenkrankheit" erstmals in den Berchtesgadener Alpen nachgewiesen. In einem groß angelegten Projekt wollen die Wissenschaftler nun die Folgen für die Vegetation und das Ökosystem der Bergwelt untersuchen.

