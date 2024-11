Umstrittener Autor Clemens Meyer bekommt Bayerischen Buchpreis

München: Der Autor Clemens Meyer ist für seinen Roman "Die Projektoren" mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Wie üblich wurde über die Auszeichnung in einer öffentlichen Jury-Sitzung vor Publikum entschieden. Meyer landete damit vor der Autorin Monika Hefter, gegen die er bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises noch den Kürzeren gezogen hatte. Diese Entscheidung hatte er als "Schande für die Literatur" bezeichnet. Der Publikumspreis ging in München an Leonie Schöler für ihr Sachbuch "Beklaute Frauen".

