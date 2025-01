Umbau der Kliniklandschaft hat begonnen

Berlin: Gut einen Monat nach Inkrafttreten der Krankenhausreform stellen sich die Kliniken komplett neu auf. In Berlin gab SPD-Gesundheitsminister Lauterbach den Startschuss für ein neuen Abrechnungsschlüssel – ein zentraler Teil seiner Reformpläne.Dieser neue Schlüssel soll dafür sorgen, dass komplexe Behandlungen nur noch in Kliniken vorgenommen werden, die Fachärzte und Routine für die entsprechende Behandlung haben. Bisher konnten zum Beispiel schwere Herzerkrankungen auch in Krankenhäusern behandelt und abgerechnet werden, die nicht auf solche Krankheitsbilder spezialisiert waren. Viele Mediziner und Klinikchefs unterstützen Lauterbachs Pläne. Die Reform des SPD-Ministers sorgt aber auch weiter für Kritik. Das Deutsche Rote Kreuz gab bekannt, dass fast jedes sechste seiner insgesamt 38 Krankenhäuser insolvent ist. Schuld soll Lauterbachs Gesundheitspolitik sein.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.01.2025 15:00 Uhr