UKW-Sendeanlage des BR am Hohenpeißenberg wird stillgelegt

Hohenpeißenberg: Radionutzer in Teilen Oberbayerns müssen heute unter Umständen einen Sendersuchlauf an ihren Geräten durchführen, um weiterhin das Programm des Bayerischen Rundfunks zu empfangen. Hintergrund ist die Stilllegung des UKW-Senders im Landkreis Weilheim-Schongau. Diese erfolgt laut BR aus wirtschaftlichen Gründen. Stromverbrauch und Betriebskosten würden dadurch sinken. Somit würden nicht nur die Finanzen, sondern auch das Klima geschont. Künftig wird das Radiosignal über die Anlagen vom Grünten und vom Wendelstein verbreitet, so der BR. Der Digital-Empfang von DAB+-Geräten ist durch die Abschaltung nicht betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 08:00 Uhr