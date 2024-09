Ukrainischer Oberbefehlshaber genehmigte angeblich Nordstream-Sprengung

Hamburg: Im Fall der Sabotage an den Nordstream-Gaspipelines in der Ostsee gibt es einem Spiegel-Bericht zufolge neue Erkenntnisse. Demnach wurde die Sprengung vom damaligen Oberbefehlshaber der Ukraine, Walerij Saluschnyi, genehmigt. Die privat finanzierte Operation soll durch zivile ukrainische Taucher durchgeführt worden sein. Das berichtet das Magazin unter Verweis auf eigene Recherchen. Präsident Selenskyj sei vorab nicht informiert worden. Er hatte stets jede Verwicklung ukrainischer Stellen in die Sabotage bestritten.

