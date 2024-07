Ukrainischer Drohnenangriff setzt Erdölraffinerie in Südrussland in Brand

Kiew: Bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf südrussische Grenzregionen ist in der vergangenen Nacht eine Erdölraffinerie in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde nach Angaben von russischer Seite durch Splitter abgefangener Drohnen ausgelöst. Im Augenblick wird geklärt, wie stark der Schaden an der Raffinerie des staatlichen Energiekonzern Rosneft ist. Das russische Verteidigungsministerium fing nach eigenen Angaben in der Nacht insgesamt 75 ukrainische Drohnen über grenznahen Regionen ab - 47 davon allein über der Region Rostow.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 13:00 Uhr