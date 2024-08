Ukrainischer Botschafter setzt weiter auf deutsche Unterstützung

Berlin: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, baut weiter auf umfangreiche Unterstützung durch die Bundesregierung. Zu Berichten, es würden keine zusätzlichen Gelder mehr für Waffen bereitgestellt, sagte er, er hoffe auf ein Machtwort des Bundestags. Gegenüber der ARD betonte Makeiev, Deutschland gehöre zu den größten Unterstützern der Ukraine, und er sei sich sicher, dass das auch so bleibe. Medienberichten zufolge stehen in der aktuellen Haushaltsplanung über die bislang bereits zugesagten Summen von 8 Milliarden Euro hinaus keine weiteren Gelder bereit. Für nächstes Jahr sind dann nur noch vier Milliarden Euro vorgesehen.

