Ukrainische und russische Truppen liefern sich heftige Kämpfe

Kursk: In der russischen Region an der Grenze zur Ukraine halten die schweren Kämpfe an. Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne, das russische Verteidigungsministerium bestreitet das. Während die russischen Truppen auf eigenem Gebiet derzeit offenbar in der Defensive sind, scheinen sie die Angriffe im Osten der Ukraine zu verstärken. So teilte die Verwaltung der Stadt Pokrowsk in der Region Donezk mit, russische Soldaten kämen in hohem Tempo voran. Sie riefen die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Auch Präsident Selenskyj sprach von den heftigsten Angriffen, die die Region bisher erlebt hätte. Die Ukraine geht dennoch davon aus, über genügend Ressourcen zu verfügen, um die Offensive in Kursk fortzusetzen und gleichzeitig Donezk zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2024 18:45 Uhr