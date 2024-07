Ukrainische Truppen ziehen sich aus Tschassiw Jar zurück

Kiew: Die ukrainische Armee hat sich eigenen Angaben zufolge aus einem Teil der Stadt Tschassiw Jar zurückgezogen. Im Kampf gegen Russland galt die Stadt in der Region Donezk als strategisch wichtiger Ort. Die Verteidigungsstellungen seien zerstört worden und das Leben der eigenen Soldaten gefährdet gewesen, sagte ein Militärsprecher. Das Armeekommando habe sich daher für einen Rückzug auf besser geschützte Positionen entschieden. Die russischen Truppen setzen seit Wochen ihren Vorstoß in der ostukrainischen Region fort. Die Einnahme von Tschassiw Jar würde es den russischen Truppen ermöglichen, von hier aus weiter nach Nordwesten in die Städte Kramatorsk und Slowjansk vorzustoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 15:00 Uhr