Ukrainische Regierung kritisiert Orban-Reise zu Putin

Kiew: Die ukrainische Regierung hat den unangekündigten Besuch von Ungarns Präsident Orban bei Kreml-Chef Putin scharf kritisiert. Das Außenministerium teilte mit, man rufe alle Staaten dazu auf, sich strikt an den Grundsatz "keine Abkommen über die Ukraine ohne die Ukraine" zu halten. Die Reise von Orban sei ohne die Zustimmung Kiews erfolgt und mit der ukrainischen Seite auch nicht abgestimmt worden. Orban war am Morgen überraschend nach Moskau gereist, um sich mit dem russischen Präsidenten über den Ukraine-Krieg auszutauschen. Ungarn hatte in der Vergangenheit immer wieder Russland-Sanktionen auf EU-Ebene blockiert und militärische Unterstützung für die Ukraine verzögert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 18:00 Uhr