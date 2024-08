Ukrainische Offensive in Russland geht weiter

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht das Militär seines Landes durch die Bodenoffensive in der russischen Region Kursk im Aufwind. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, die ukrainische Armee habe inzwischen 74 Ortschaften in der betroffenen Region eingenommen. Das wären doppelt so viele, wie die russische Seite behauptet. In der an Kursk angrenzenden Region Belgorod hat der zuständige Gourverneur inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Lage in dem Gebiet bleibe aufgrund des ukrainischen Beschusses extrem schwierig und angespannt, sagte er. Er berichtete von Drohnenangriffen auf zwei Dörfer. Ähnliche Informationen kamen aus benachbarten Gebieten. Mit der Militäroffensive auf russischem Gebiet will Kiew den Druck auf Moskau erhöhen, Friedensverhandlungen zuzustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 09:00 Uhr