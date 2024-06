Ukrainische EM-Spieler veröffentlichen Video-Botschaft

München: In einem emotionalen Video haben 13 Spieler des ukrainischen Nationalteams kurz vor der Fußball-EM in Deutschland auf die schwierige Situation durch den russischen Angriffskrieg in ihrer Heimat hingewiesen. Profis etwa von Real, Chelsea oder Arsenal nannten die Namen ihrer Heimatstädte. Dazu wurden Bilder von zerstörten Wohnhäusern, Explosionen und Rettungskräfte bei der Bergung von Personen gezeigt. "Unterstützt die Ukraine", steht am Ende des Videos. - Die Fußball-Europameisterschaft beginnt heute Abend um 21 Uhr mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 02:00 Uhr