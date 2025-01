Ukraine will Flüchtlinge verstärkt aus Deutschland zurückholen

Berlin: Die ukrainische Regierung will Kriegsflüchtlinge, die in Deutschland leben, ins Land zurückholen. In Berlin und in anderen Städten sollen sogenannte "Unity Hubs" entstehen, die Ukrainerinnen und Ukrainern die Rückkehr in ihr Heimatland erleichtern sollen. Vizeregierungschef Tschernyschow sagte, im ukrainischen Energiesektor und beim Wiederaufbau würden dringend Arbeitskräfte benötigt. Wer in diesen Branchen arbeite, werde vom Militärdienst zurückgestellt. Die Zentren sollen aber auch Ukrainer bei der Arbeitssuche unterstützen, die in Deutschland bleiben wollen. Außerdem sollen die "Unity Hubs" unter anderem Sprach- und Bildungsangebote sowie Wohnungen vermitteln. In Deutschland leben etwa 1,1 Millionen Ukrainer. Insgesamt haben rund 20 Millionen Menschen ihr Heimatland verlassen.

