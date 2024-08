Ukraine will die militärische Infrastruktur Russlands zerstören

Kiew: Russland hat am frühen Morgen wieder die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Dabei sind ein Mann und sein vier Jahre alter Sohn ums Leben gekommen. Der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, sagte, jetzt gehe es für die Ukraine darum, die militärische Infrastruktur Russlands dauerhaft zu vernichten. Das Land hofft, dass die westlichen Verbündeten bald den Einsatz von Raketen mit einer größeren Reichweite erlauben. Jermak veröffentlichte ein Video, in dem Einsatzkräfte in einem Trümmerfeld in Kiew zu sehen sind. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich gestern Abend zum ersten Mal direkt zum Vorstoß seiner Armee auf russisches Gebiet geäußert. Er sagte, sein Land versuche mit dem Angriff für Gerechtigkeit zu sorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 11:00 Uhr