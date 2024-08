Ukraine wehrt russischen Luftangriff auf Kiew ab

Kiew: Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge bei nächtlichen Angriffen acht russische Angriffsdrohnen und fünf von acht Raketen abgeschossen. Die Angriffsziele lagen in den Regionen Kiew, Sumy und Poltawa. Unterdessen wächst in der Ukraine offenbar die Sorge, dass die Unterstützung aus Deutschland nachlassen könnte. Der Botschafter in Berlin, Makeiev, sagte der ARD, die Bundesrepublik gehöre zu den größten Unterstützern seines Landes. Er hoffe nun darauf, dass der Bundestag bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen weitere Hilfen freigibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 11:00 Uhr