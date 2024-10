Ukraine und Russland melden Abwehr dutzender Drohnenangriffe

Kiew: Russland und die Ukraine haben eigenen Angaben zufolge jeweils dutzende Drohnen der anderen Seite aus der Luft geholt. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, die russischen Angriffe galten demnach den Regionen Sumy, Poltawa, Dnipropetrowsk, Mikolajew und Cherson. Außerdem berichtet der ukrainische Generalstab, Kiews Streitkräfte hätten in der Nacht ein Öllager in der von Russland besetzten Region Luhansk getroffen und in Brand gesetzt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Streitkräfte hätten über Nacht unter anderem über dem Asowschen Meer, über der Grenzregion Kursk und in der südöstlichen Region Krasnodar ukrainische Drohnen abgeschossen. In Krasnodar sollen örtlichen Behörden zufolge drei Häuser beschädigt worden sein.

