Ukraine steht im Mittelpunkt des G7-Gipfels in Italien

Bari: In Süditalien treffen sich ab heute die sieben bedeutendsten Industrienationen der Welt. Dabei steht der Krieg in der Ukraine erneut im Mittelpunkt. Italien, Deutschland, die USA, Kanada, Japan, Großbritannien und Frankreich beraten gemeinsamen über die militärische und wirtschaftliche Unterstützung. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist eingeladen. Konkret geht es um ein Darlehen über 50 Milliarden Dollar: Finanziert werden soll es durch Zinsgewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Neben der Ukraine geht es auch um die Lage in Nahost, den Klimawandel, die Migration und Künstliche Intelligenz. Als Gäste sind Regierungschefs aus anderen Ländern eingeladen - etwa aus der Türkei oder Indien. Morgen wird außerdem Papst Franziskus erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2024 09:45 Uhr