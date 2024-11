Ukraine soll erstmal ATACMS auf Russland abgefeuert haben

Moskau: Die Ukraine soll erstmals ATACMS-Raketen aus US-Produktion auf ein Ziel in Russland abgefeuert haben. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, Kiew bestätigte einen Angriff auf ein Munitionsdepot im Gebiet Brjansk, machte aber keine Angaben zu den verwendeten Geschossen. Die US-Regierung hatte der Ukraine erst kürzlich gestattet, Raketen mit größerer Reichweite gegen Ziele in Russland einzusetzen. Der russische Außenminister Lawrow sprach von einer neuen Phase des westlichen Krieges gegen Russland und kündigte eine Reaktion an. Lawrow begrüßte ausdrücklich, dass die Bundesregierung weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern will. Das sei eine verantwortungsvolle Position von Bundeskanzler Scholz.

