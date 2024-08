Ukraine setzt Vorstöße in russischer Region Kursk fort

Kiew: Russland und die Ukraine haben in der vergangenen Nacht die gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. In der Ukraine wurde nahezu landesweit Luftalarm ausgelöst. Russland habe zwei Raketen und mehr als 30 Drohnen abgefeuert, meldete die ukrainische Luftwaffe. Die meisten seien abgefangen worden. Russische Militärblogger wiederum berichten, der ukrainische Vorstoß auf russisches Gebiet im Raum Kursk gehe weiter. Diesen Meldungen zufolge konnte die russische Armee einige Vorstöße abwehren. Gleichzeitig teilen offizielle russische Quellen mit, dass die Evakuierungen weitergehen: Inzwischen ist von 180.000 Betroffenen die Rede. Ukrainische Einheiten hatte vergangene Woche erstmals die Grenze nach Russland überschritten. Sie sollen inzwischen eine Fläche von 1.000 Quadratkilometern eingenommen haben. Russland räumt Eroberungen ein, sprich aber von einer halb so großen Fläche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 12:00 Uhr